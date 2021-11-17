Міністр оборони Швеції Пітер Хультквіст заявив про готовність відправити шведських військовослужбовців в Україну для підтримки у війні, що триває на Донбасі. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Наша солідарність з Україною завжди має бути дуже чіткою», – заявив Пітер Хультквіст.

Міністр оборони підтримав пропозицію країн Балтії щодо проведення навчальної місії під керівництвом ЄС в Україні, що може означати, що Швеція відправить в Україну офіцерів для навчання військових.

«Ми бачимо в цьому важливу частину прагнення ЄС зробити свій внесок у забезпечення суверенітету України», – наголосив Хультквіст.

Нагадаємо, що раніше Велика Британія заявила про готовність перекинути в Україну близько 600 бійців сил спеціального призначення через загрозу військового вторгнення з боку Росії.

Рішення про підготовку спецзагону було ухвалено після того, як високопоставлені військові чиновники країни та керівник британської розвідки MI6 Річард Мур заявили, що президент Росії Володимир Путін становить «явну та реальну» небезпеку для України та Заходу.