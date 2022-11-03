Федеральна рада Швейцарії схвалила виділення 100 млн швейцарських франків (майже 100 млн доларів) на відновлення енергетичної інфраструктури України. Про це йдеться на сайті уряду країни.

Як повідомляється, Швейцарія допомагає Україні закуповувати джерела енергії й запасні частини, бере участь у ремонті систем залізничних скріплень (для перевезення важких вантажів, таких як зерно).

Також вона надає гуманітарну допомогу, тим, хто найбільше постраждав від війни в Україні, допомагає підготуватися до зими, зокрема, це заміна вікон, забезпечення утеплення та харчування тощо.

Окрім того, влада Швейцарії наразі розмірковує над тим, щоб доправити додаткові товари для надання допомоги, такі як генератори, помпи або устаткування для очищення води. Федеральна рада подасть запит до парламенту про додатковий кредит у розмірі 76 млн швейцарських франків для покриття цих витрат.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що Швейцарія допоможе Україні з хімреактивами для ідентифікації загиблих.