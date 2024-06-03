Верхня палата парламенту Швейцарії у понеділок, 3 червня, відхилила виділення Україні допомоги на 5 млрд швейцарських франків (5,58 млрд доларів). Як пише Reuters, відповідне рішення ухвалили на тій підставі, що цей план порушує обмеження на запозичення у нейтральній країні.

Як повідомляється, з 28 голосами проти 15 за, законодавці проголосували проти пакету в 15 млрд швейцарських франків, який також включав 10,1 млрд франків додаткового фінансування для збройних сил країни.

Пакет, який у квітні підтримав окремий парламентський комітет, був задуманий як надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та «мир у Європі» через війну, яку Росія веде проти України. Допомога Україні повинна була б спрямована на підтримку реконструкції та ремонту побутової інфраструктури в країні.

Агентство зазначає, що проти плану з виділення додаткового фінансування виступали праві політичні сил, які вказували на те, що пакет порушує так зване положення про «боргове гальмо» у Швейцарії

Ініціативу відхилили за два тижні до того, як швейцарський уряд має провести глобальний Саміт миру, спрямований на допомогу у встановленні миру в Україні.