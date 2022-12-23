Про власний дім мріє чи не кожна сім’я. Адже це особливий оазис затишку та комфорту, де проходять святкування найважливіших днів життя, виникають сімейні традиції та зростають діти. Однак усе змінилося 24 лютого, коли в Україну нахабно увірвалися окупанти, а багато людей втратили свій куточок щастя.

Та навіть це не змусило українців опустити руки. Навпаки – вони почали активно розробляти й впроваджувати у життя інноваційні рішення для швидкої відбудови країни. Одним із таких став проект Die Hard.

Проект Die Hard: як будують швидкі будинки

Ця історія розпочалась із переїзду у Львів сім'ї, що втратила свій дім. Вони придбали ділянку, куди не були проведені комунікації та одразу ж почали шукати рішення для будівництва, яке б не вимагало завершення підключень. Таким став проект Die Hard. Ця інноваційна система будівництва дала змогу бригаді із трьох осіб усього за тиждень зібрати дім без застосування важкого обладнання. Як це відбувається – далі.

Підготовчі роботи

Для початку робіт не треба рити величезний котлован. Усе відбувається значно простіше: планується поверхня земельної ділянки, знімається родючий шар ґрунту та готуються місця підключення інженерних комунікацій (каналізація, вода, електрика, газ, якщо є така можливість). Після цього ставиться кесонно-плитний фундамент, який є багатофункціональним, адже окрім надійної основи для зведення стін виконує роль утеплювача. Фундаментні блоки зі спіненого пінополістиролу EPS виробництва австрійської компанії Хірш Пороцелль заливаються бетоном.

Працювати з таким матеріалом дуже легко, бригада з трьох людей може зробити фундамент за 3 дні. Майстри повністю автономні, напругу для приладів, які використовують під час установлення фундаменту, беруть від авто. Цього достатньо для дрібних інструментів.

Як виглядав об’єкт на початковій стадії будівництва / Фото Die Hard та HIRSCH Porozell

Далі дім збирається з готових елементів, як конструктор для дорослих. Для кожного об’єкту створюється окремий проект. Інженери визначають розміри та кількість елементів, складають специфікацію згідно з якою комплектується будівельний майданчик. Тут враховують все до останньої гаєчки.

Які матеріали використовують під час монтажу будинку

На виготовлення матеріалів потрібно два тижні та ще близько тижня – на монтаж самого будинку. Кожен працівник на об’єкті має монтажну карту і знає куди кріпиться та чи інша деталь. Монтується металевий каркас, стійки якого закриваються блоками пінополістиролу EPS з додаванням графіту для покращення теплоізоляційних властивостей. Сировина для них постачається з Німеччини, з підприємства концерну BASF, що є винахідником пінополістиролу EPS. Звичайний білий полістирольний пінопласт BASF називає Styropor, тоді як сірий покращений – Neopor. Наповнений графітом пінополістирол HIRSCH Porozell EPS Graphite зберігає усі переваги відомого та популярного протягом багатьох років полістирольного пінопласту, переважаючи його з точки зору енергоефективності.

Важливою перевагою матеріалу є висока міцність при малій вазі. Такий будинок є «капітальним», на відміну від більшості «тимчасових споруд», які зводяться для вимушених переселенців. Він не тільки забезпечить надзвичайний комфорт для мешканців, але також надійно захистить від стихійних проявів зовнішнього середовища, таких як сильні вітри чи землетруси. Для пожежної безпеки до пінополістиролу додається полімерний антипірен, який блокує здатність підтримувати горіння, перетворюючи його у «самозатухаючий».

Пінополістирол EPS не становить небезпеки для здоров'я під час монтажу, під час використання та на етапі утилізації. Neopor отримав сертифікат GREENGUARD GOLD від UL Environment для продуктів з низькими хімічними викидами. Не дряпає руки та не подразнює шкіру та слизові оболонки. Для роботи не вимагається наявність рукавичок, масок, респіраторів. EPS є біологічно інертним і не утворює патогенного пилу навіть у довгостроковій перспективі, тому безпечний як для будівельників, так і для мешканців збудованих приміщень. Повністю позбавлений будь-якої харчової цінності, спінений полістирол EPS не зацікавить шкідників, комах чи мікроорганізми.

Не дивлячись на погодні умови, при яких зазвичай не ведуться будівельні роботи з цегли або блоків, за кілька днів грудня уже є готова коробка: і стіни, і покрівля.

Швидкомонтовані будинки можна збирати навіть узимку / Фото Die Hard та HIRSCH Porozell

Для такого виду будівництва покрівля може бути як пласкою, так і скатною, складної форми. Це вже на вибір замовника. Практично необмеженим є вибір декоративного оздоблення фасаду: «навісні» декоративні панелі або «мокре» опорядження штукатурками чи плитками.

Одна із переваг проекту – енергоефективність

Будівля має найвищий клас енергетичної ефективності А. Теплоізоляційна оболонка герметична, тому для забезпечення повітрообміну у приміщенні необхідна система механічної вентиляції з рекуперацією. Повітря з приміщення витягується назовні, а з вулиці надходить свіже повітря. Хороша система рекуперації взимку заощаджує гроші на опаленні, а влітку на охолодженні.

На вибір, таке житло можна зробити або повністю автономним, або провести всі ті самі комунікації, що й у звичайному домі, поставити газовий котел та плиту. Для опалення рекомендується «тепла підлога», адже масивний фундамент служить акумулятором тепла. Оскільки, саме на цій ділянці немає можливості провести газ, він опалюватиметься за допомогою електрики.

У нашій будівлі площею 75 кв.м потреба в енергії для опалення, кондиціонування, нагрівання води та освітлення оцінюється близько 4 тис. кВт*год за рік. З такими витратами енергії цей дім може заживити одна невеличка сонячна станція, розміщена на даху, зберігаючи електроенергію в акумуляторах для користування в нічний час. В зимову пору, якщо вимкнули світло і в будинку, до прикладу, 22 градуси тепла, то через добу температура в приміщенні знизиться лише на 2 градуси. Якщо по цій технології звести, наприклад, дачу, то її взагалі не потрібно буде постійно опалювати. Така будівля швидко нагрівається, усього за кілька годин.

Огороджувальні конструкції дому на околиці Львова вже майже готові, через лічені дні його власники зможуть розпочати встановлення вікон та дверей.

Конструкція готов до встановлення вікон та дверей / Фото Die Hard та HIRSCH Porozell

На прикладі цього проекту добре видно, що технології будівництва активно вдосконалюються, даючи мешканцям простір для вибору. Ще на початку XXI століття ми не мали альтернативи до кладки з цегли або блоків. Але тепер можна уникнути «традиційного» будівництва, що триватиме місяцями та одразу обрати енергоефективний будинок, що зводиться за лічені тижні.

Фахівці Die Hard переконані, що майбутнє саме за такими технологіями, насамперед через екологічність. На відміну від XPS (екструдованого пінополістиролу), у процесі виробництва EPS (пінополістиролу, що розширюється) ніколи не використовувалися шкідливі речовини CFC або HCFC, які пошкоджують озоновий шар. Вплив на навколишнє середовище виробництва сировини для спінювання EPS і його перетворення на теплоізоляційні вироби є незначним, «карбоновий слід» – мінімальний. До того ж існує кілька промислових технологій перероблення використаного EPS. Враховуючи це, Building Research Establishment (Велика Британія), присвоїв EPS найкращий екологічний рейтинг: A+

Українськими будівельними конструкціями вже зацікавились у Польщі та Німеччині. ТОВ «ХІРШ ПОРОЦЕЛЛЬ» розпочали проектування нового заводу із виготовлення спіненого полістиролу EPS у Львові. Адже впевнені, що їхній продукт знадобиться при відновленні нашої країни.