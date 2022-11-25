На Сихові будують нове зимове модульне містечко на понад тисячу мешканців
Сюди переселять мешканців трьох модульних містечок
На Сихові, неподалік ЦНАПу на просп. Червоної Калини, почали будувати нове двоповерхове модульне містечко для переселенців. Житло буде адаптоване до зимових умов. У ньому зможуть проживати 1300 мешканців.
Як повідомив у п’ятницю, 25 листопада, заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач, нове зимове містечко будують на Сихові, поруч із вже облаштованим містечком «Маріяполіс».
«Одно- та двоповерхові будинки зможуть вмістити більш ніж тисячу українців, що залишилися без даху над головою. Це вже буде четверте таке містечко у місті Лева», – повідомив Любомир Зубач.
Він додав, що нове містечко матиме планування коридорного типу й щоб перейти у їдальню чи душові, не треба буде виходити на вулицю. Контейнери для містечка надає уряд Польщі. Також для нового містечка використають будиночки з містечка у Стрийському парку.
Сюди переселять мешканців модульних містечок у Стрийському парку, вул. Пулюя та на Сихові. Містечко у парку на зиму демонтують, натомість інші два – законсервують.
Нагадаємо, зараз у Львові діє три модульні містечка, у яких проживають близько тисячі мешканців. Усі вони не пристосовані для проживання взимку.