Радослав Сікорський оприлюднив фото з перепоховання вояків дивізії «Галичина»

Міністр МЗС Польщі Радослав Сікорський звинуватив депутата Львівської облради, директора меморіально-пошукового центру «Доля» Святослава Шеремету в участі у військово-історичній реконструкції подій, що стосуються дивізії «Галичина». На це депутат заявив, що ніколи не займався військовою реконструкцією.

У п’ятницю, 23 жовтня, у соцмережі Х Радослав Сікорський оприлюднив новий допис у продовження дискусій на історичну тематику. Зокрема, міністр звинуватив депутата Львівської облради Святослава Шеремету, який зініціював рішення облради про оголошення 2027 року на Львівщині Роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича, в участі в заходах військово-історичної реконструкції дивізії «Галичина».

На підтвердження міністр оприлюднив фото із заходу в селі Гологори на Львівщині, який відбувся 28 липня 2013 року.

«Львівський обласний депутат С. Шеремета заперечує участь у реконструкційних заходах, тому ми освіжаємо його пам'ять. Гологори, 28 липня 2013 р», – сказано в дописі Радослава Сікорського.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Польський урядовець також додав: «Ваш герой, воєнний злочинець Р. Шухевич, був колаборантом Третього рейху на посаді заступника командира батальйону «Нахтігаль». У сучасному Європейському Союзі це привід для сорому, а не для прославлення».

Оголошений персоною нон грата в Польщі депутат Святослав Шеремета спростував звинувачення міністра МЗС Польщі. Він нагадав, що 28 липня 2013 року в Гологорах відбулося перепоховання останків воїнів дивізії «Галичина», віднайдених центром «Доля».

«Це був захід з перепоховання воїнів дивізії “Галичина”. Там не було реконструкції. На цей захід прийшли реконструктори. Не я був організатором. Щодо того, що там прийшли реконструктори – це вже інше питання. Я не був у формі дивізії, а в камуфляжі типу woodland. Це абсолютно не форма дивізії», – розповів Святослав Шеремета ZAXID.NET. Йдеться про форму, яку із 1981 року до другої половини 2000-х років використовувала армія США.

«Я ще раз наголошую, що ніколи не займався військовою реконструкцією і ніколи не був реконструктором дивізії “Галичина”», – додав він.

Судячи з фото, яке оприлюднив Радослав Сікорський, Святослав Шеремета справді не був одягнений у форму дивізії «Галичина». Хоча поруч стояв інший учасник заходу у формі дивізійника.

Зазначимо, 28 липня 2013 року у селі Гологори Золочівського району Львівської області відбулося урочисте перепоховання останків 16 вояків дивізії «Галичина». Вояки загинули у липні 1944 року під час запеклих боїв так званого «Бродівського котла» в період Другої світової війни.

Пошук та ексгумацію останків проводило комунальне підприємство Львівської облради «Доля».

Нагадаємо, рішення Львівської облради про оголошення 2027 року Роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича викликало різку реакцію польських урядовців та політиків. Ініціатора цього рішення Святослава Шеремету Польща внесла до списку осіб нон грата, заборонивши йому в’їзд до Шегенської зони на п’ять років.