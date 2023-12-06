Україна планує вийти на кордони 1991 року

Сили оборони подолали дві з трьох оборонних ліній росіян і зараз перебувають між другою і третьою лініями. Про це заявив міністр оборони Рустем Умеров інтерв’ю Fox News.

За словами Рустема Умєрова Україна звільнила 50% територій, окупованих під час повномасштабного вторгнення. Але мета держави – вийти на кордони 1991 року.

«Це наша земля, ми захищаємося. По-перше, ми маємо стратегічну мету – вийти на кордони 1991 року. Ми маємо військову мету на 2024, оборонне планування, наші оборонні операції, контрнаступальні і наступальні операції. Ми в порядку. Ми продовжуємо відновлювати території», – сказав Рустем Умєров.

Рустем Умєров зазначив, що саме вихід на кордони 1991 року Україна вважатиме перемогою. Недосягнення цієї мети означатиме поразку демократії в усьому світі, сказав міністр.

Рустем Умєров зараз перебуває у США разом з спікером Верховної Ради та головою Офісу президента. Там обговорюють необхідність ухвалення Конгресом додаткової підтримки України.

Нагадаємо, на 26 листопада народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний має піти у відставку. за її словами, що військове керівництво нібито не має плану війни на 2024 рік, а головнокомандувач ЗСУ не зміг надати їй «план задуму». Через це вона закликала відправити Залужного у відставку. 27 листопада нардепи ініціювали відкликання Мар'яни Безуглої з комітету нацбезпеки.