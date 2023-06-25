Сили оборони просунулися до кілометра поблизу Бахмута
За добу на Бахмутському напрямку було знищено 184 окупанти
Сили оборони України за добу просунулися на південному та північному флангах поблизу Бахмута до 1 км. Про це повідомив у неділю, 24 червня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
За даними Сергія Череватого, українські військовослужбовці ліквідували 184 окупантів та поранили 224. Крім того, ЗСУ взяли у полон вісьмох російських бійців.
«На Бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, тіснять ворога. За добу було пройдено на південному, північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1000 метрів», – повідомив Сергій Череватий.
ЗСУ просунулися до кілометра на Бахмутському напрямкуРечник Східного угруповання уточнив, що українські захисники також знищили танк, БМП та дві російські САУ. Крім того, ЗСУ ліквідували:
- дві РСЗВ "Град",
- три протитанкових комплекси,
- три гармати «Мста-Б»,
- ЗРК «Стріла-10»,
- шість польових складів з боєприпасами,
- три дрони-камікадзе «Ланцет»,
- безпілотник «Орлан-10».