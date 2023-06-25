ЗСУ за добу біля Бахмуту знищили 23 одиниці російської техніки

Сили оборони України за добу просунулися на південному та північному флангах поблизу Бахмута до 1 км. Про це повідомив у неділю, 24 червня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За даними Сергія Череватого, українські військовослужбовці ліквідували 184 окупантів та поранили 224. Крім того, ЗСУ взяли у полон вісьмох російських бійців.

«На Бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, тіснять ворога. За добу було пройдено на південному, північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1000 метрів», – повідомив Сергій Череватий.

ЗСУ просунулися до кілометра на Бахмутському напрямкуРечник Східного угруповання уточнив, що українські захисники також знищили танк, БМП та дві російські САУ. Крім того, ЗСУ ліквідували: