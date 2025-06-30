Українські воїни ефективно знищують особовий склад російської армії та його військову техніку

Сили оборони України продовжують оборонну операцію на Північнослобожанському напрямку та ефективно знищують російських військових у прикордонні Сумської області. Про це у понеділок, 30 червня, повідомив Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, українські захисники на Північнослобожанському та Курському напрямках скували угруповання російських військ чисельністю близько 50 тис. солдатів, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки. Наразі ситуацію вдалося стабілізувати, ворога зупинили по лінії Юнаківка – Яблунівка – Новомиколаївка – Олексіївка – Кіндратівка – кордон Росії – плацдарм на території РФ у Глушковському районі Курської області.

«Наші війська тримають оборону по визначеному рубежу, проводять заходи із підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення противника», – йдеться у повідомленні.

Сили оборони звільнили Андріївку та просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум. У дописі наголошують, що російський агресор задіює на цьому напрямку свої найкращі бригади – морську піхоту, десантно-штурмові частини, найбільш боєздатні частини мотострілецьких військ. Ворог також активно використовує далекобійну артилерію, авіацію та ударні дрони.

Та українські воїни ефективно знищують особовий склад російської армії та його військову техніку. У червні 2025 року загальні втрати противника на Північнослобожанському і Курському напрямках склали близько 9310 військовослужбовців, з яких:

безповоротні – понад 4470,

санітарні – близько 4800,

полонені – 42 окупанти.

За місяць було знищено 423 одиниці військової техніки.

«Загалом, за період із серпня 2024 року (від початку Курської операції) втрати противника на Курському і Північнослобожанському напрямках становлять понад 75 860 осіб, у тому числі 1037 полонених», – додає Генштаб.

Нагадаємо, 22 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України стабілізували ситуацію на лінії фронту в прикордонні Сумської області та російської Курщини.