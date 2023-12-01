Знищений російський безпілотник

У ніч на 1 грудня російські війська атакували Україну 25 ударними БпЛА типу «Shahed» та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

«У результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях», – йдеться у повідомленні.

фото Повітряних сил ЗСУ

Повідомляється, що окупанти атакували «Шахедами» з двох напрямків: мис Чауда (окупований Крим) і Приморсько-Ахтарськ (РФ). Ракети запустили з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Цілили загарбники по півдню та сходу країни. До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.