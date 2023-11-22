Робота розрахунку сил ППО

Російські війська в ніч проти 22 листопада запустили у бік України 14 безпілотників типу «Shahed» та ракету Х-22, яка не досягла своєї цілі. Проте сили ППО знищили усі дрони, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

«Із 20:00 вечора 21 листопада по 03:00 22 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ РФ) 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та крилатою ракетою Х-22 – із літака Ту22М3 з цього ж напрямку», – йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.

інфографік Повітряних сил ЗСУ

Крім того, російська крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо, без постраждалих.

На Сумському напрямку українські військові знищили один дрон, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, російські військові намагалися атакувати об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

Над Житомирщиною та Київщиною сили ППО збили ще 4 безпілотники, які запустили росіяни.

Внаслідок роботи ППО на Хмельниччині був збитий безпілотник, уламки якого впали на подвірʼя приватного домогосподарства в Хмельницькому районі.