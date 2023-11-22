Вночі на Хмельниччині уламки збитого безпілотника Shahed впали на приватне подвір’я. Внаслідок цього виникла пожежа та постраждала господарська споруда. Поранених чи загиблих немає.

Зазначимо, що вибухи на Хмельниччині лунали вночі у середу, 22 листопада. В цей час у області тривала повітряна тривога, оголошена о 01:10. Згодом заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив, що працюють сили ППО.

«Уламки одного зі збитих “шахедів” впали на подвірʼя приватного домогосподарства в Хмельницькому районі, де постраждала господарська нежитлова споруда. Зайнялась пожежа. На місці працює ДСНС та інші відповідні служби», – повідомив посадовець.

Загиблих чи поранених внаслідок падіння уламків збитого дрона немає.

За інформацією Повітряних Сил, з 20:00 вечора 21 листопада до 03:00 22 листопада росіяни запустили по Україні 14 дронів-камікадзе Shahed та крилату ракету Х-22. Усі ворожі цілі вдалося знищити засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ та Національної гвардії.

Зауважимо, що за останні вісім днів це вже шоста спроба росіян завдати удару безпілотниками по Україні.