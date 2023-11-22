На Хмельниччині уламки збитого дрона Shahed впали на приватне подвір'я
На місці виникла пожежа, постраждала господарська нежитлова будівля
Вночі на Хмельниччині уламки збитого безпілотника Shahed впали на приватне подвір’я. Внаслідок цього виникла пожежа та постраждала господарська споруда. Поранених чи загиблих немає.
Зазначимо, що вибухи на Хмельниччині лунали вночі у середу, 22 листопада. В цей час у області тривала повітряна тривога, оголошена о 01:10. Згодом заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив, що працюють сили ППО.
«Уламки одного зі збитих “шахедів” впали на подвірʼя приватного домогосподарства в Хмельницькому районі, де постраждала господарська нежитлова споруда. Зайнялась пожежа. На місці працює ДСНС та інші відповідні служби», – повідомив посадовець.
Загиблих чи поранених внаслідок падіння уламків збитого дрона немає.
За інформацією Повітряних Сил, з 20:00 вечора 21 листопада до 03:00 22 листопада росіяни запустили по Україні 14 дронів-камікадзе Shahed та крилату ракету Х-22. Усі ворожі цілі вдалося знищити засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ та Національної гвардії.
Зауважимо, що за останні вісім днів це вже шоста спроба росіян завдати удару безпілотниками по Україні.