Внаслідок повені Ялті було завдано колосальних збитків

В окупованому Росією Криму через потужні зливи нелегальні сміттєзвалища у Ялті змило у море, що спричинило справжню екологічну катастрофу. Про це розповів колишній виконувач обов'язків голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов.

«За 7 років анексії на нелегальних сміттєзвалищах Криму накопичилось будівельне сміття та побутові відходи. Днями, через потужні зливи, звалища просто змило у море. Цей випадок – красномовна ілюстрація семирічної окупації Криму Росією. Безвідповідальність та байдужість – це саме те, що відрізняє теперішнє становище півострова», – написав політик на своїй сторінці у Facebook.

Фірсов нагадав, що за час російської окупації на півострові сталася трагедія на заводі «Кримський титан» в Армянську, коли в результаті аварії на підприємстві через обміління кислотонакопичувача в атмосферу потрапили отруйні випаровування, які осідали на поверхнях і вбивали все живе, а у людей викликали жахливі реакції.

Він також нагадав, що в Криму вирубують та забудовують заповідну територію Фороського парку, де ростуть десятки екзотичних та червонокнижних дерев.

відео «Кримінформ»

За його даними, за час окупації в Криму пересохло 7 основних річок та два водосховища.

«Спостерігаючи за усім цим, переконуєшся, що все, до чого торкається Росія, перетворюється на руїну», – констатував Фірсов.

Нагадаємо, що в окупованій Ялті в результаті рясних опадів і затоплення вулиць сталася повінь. В регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації, в'їзд в місто закрито. В регіоні відключено системи водопостачання.

За даними окупаційної адміністрації, внаслідок повені в Ялті загинули двоє людей, ще близько 40 постраждали, а самому місту було завдано колосальних збитків.