Людям, які стежать за рівнем цукру у крові, можна їсти далеко не всі види хліба

Хліб, як правило, є одним із перших продуктів, які виключають з раціону, коли йдеться про контроль рівня цукру в крові. Утім, дієтологиня Лорен Панофф каже, що це не обовʼязково робити. Вид хліба, з чого його випікають і з чим їдять, має найбільше значення для рівня цукру в крові та загального здоровʼя. Вона назвала Verywellhealth сім найкорисніших видів хліба для стабільного рівня цукру в крові.

1. Хліб з пророщеного зерна. Він виготовляється з цільного зерна, яке почало проростати, у результаті чого частина крохмалю розщеплюється на більш легкозасвоювані сполуки. Цей процес зазвичай призводить до нижчої глікемічної реакції (стрибка рівня цукру в крові) порівняно з традиційним білим або навіть звичайним цільнозерновим хлібом. Пророщений хліб також містить більше клітковини, білка та певних вітамінів і мінералів, які допомагають уповільнити травлення та підтримують стабільний рівень цукру в крові.

2. 100% цільнозерновий хліб. Найкращим варіантом для рівня цукру в крові є 100% цільнозерновий хліб, який містить цілі або мінімально оброблені зерна вівса, ячменю чи пшениці. Цілі зерна довше розщеплюються в травному тракті, що призводить до поступовішого вивільнення глюкози (цукру) в кров.

3. Хліб на заквасці. Його виготовляють шляхом повільного процесу ферментації з використанням натуральних бактерій та диких дріжджів. Це допомагає розщеплювати деякі вуглеводи та може покращити чутливість до інсуліну. Кілька досліджень показують, що хліб на заквасці створює менший різкий стрибок цукру в крові, ніж звичайний білий хліб.

4. Житній хліб. Він щільніший і зазвичай містить більше розчинної клітковини, що допомагає уповільнити травлення та посилити відчуття ситості. Сполуки, що містяться в житі, також сприяють покращенню реакції інсуліну після їди. Обирайте 100% житній або темний житній хліб, а не світлий, який може містити рафіноване борошно.

5. Багатозерновий хліб з насінням. Він поєднує цільні зерна з насінням, такими як льон, чіа, соняшник та гарбуз. Насіння забезпечує здорові жири, клітковину та білок, які допомагають уповільнити засвоєння організмом вуглеводів. Таке поєднання призводить до більш збалансованої реакції цукру в крові порівняно з рафінованим хлібом.

6. Хліб з високим вмістом білка або беззерновий. Хліб, виготовлений з мигдалевого, кокосового борошна, борошна з нуту або з додаванням горохового чи соєвого білка, містить менше засвоюваних вуглеводів на скибочку. Він часто має вищий вміст білка та клітковини, що допомагає запобігти різким стрибкам рівня цукру в крові та довше зберігає відчуття ситості.

7. Вівсяний або ячмінний хліб. Овес і ячмінь багаті на бета-глюкани – тип розчинної клітковини, яка утворює гель у кишківнику та уповільнює всмоктування цукру в кров. Цей хліб особливо корисний людям, які прагнуть стабілізувати рівень глюкози в крові.