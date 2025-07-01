Серед різних сортів сиру є і ті, які допоможуть зробити талію тоншою

Коли мова йде про схуднення, особливо в талії, сир зазвичай радять виключити з раціону, бо багато з них містять насичені жири, які можуть підвищити рівень поганого холестерину та спричинити підвищений ризик інсульту або серцевих захворювань. Утім, не всі сири однакові, і деякі з них рекомендують вживати тим, хто хоче схуднути.

Дієтологиня і персональна тренерка Террі Татеосян назвала EatThis сім сирів, які варто включити у раціон, якщо ви хочете зробити талію тоншою і підтримувати здоровий спосіб життя.

​Кисломолочний сир

Це смачний перекус, який допоможе схуднути. «Він неймовірно багатий на казеїновий білок, який повільно засвоюється та забезпечує відчуття ситості протягом кількох годин», — каже Террі Татеосян. Пів склянки сиру містить близько 14 г білка і лише 90–110 калорій, залежно від вмісту жиру. Дієтологиня пропонує обирати знежирений варіант і поєднувати його з ягодами та насінням чіа.

Сир пармезан

«Він має природний низький вміст лактози та містить 10 г білка на унцію (близько 30 г)», – каже дієтологиня. Його можна додавати до омлету, овочів або салатів, щоб підвищити рівень білка та відчуття ситості. Чим ситішими ви будете, тим менше виникатиме бажання щось перекусити.

Моцарела

«Сир має кремову текстуру та м’який смак із чудовим балансом білка та жиру», — каже Татеосян. Моцарела з частково знежиреним молоком містить близько 7 г білка на унцію і приблизно 70–80 калорій.

Фета

Цей сир, за словами дієтологині, має низький вміст жиру та часто легше засвоюється, особливо жінками, чутливими до коров’ячого молока. 30 г сиру містить близько 4–5 г білка і 70–80 калорій. Його добре додавати до салатів із зеленню, білком і невеликою кількістю оливкової олії, щоб підтримувати ситість, гормональне здоров’я та обмін речовин.

Козячий сир

Козячий сир має унікальний, універсальний смак і низький вміст лактози, тому його легко вживати людям, яким важко їсти сир.

Одна унція цього сиру містить 5 г білка та корисних жирів, які допомагають регулювати гормони голоду, такі як лептин.

Рікота

«Рікота — чудове джерело сироваткового білка, який сприяє відновленню м’язів і спалюванню жиру. Вона м’яка та легко намазується, тому її можна використовувати на тостах, у смузі або навіть як здоровий десерт з корицею та какао», – каже Татеосян. Пів склянки містить близько 14 г білка та 170 калорій.

Швейцарський сир

Швейцарський сир має особливий смак, який подобається не всім, але він ідеально підходить для бутербродів, салатів та гарячих страв, таких як омлети та бургери.

«Один шматочок містить близько 8 г білка та менше вуглеводів, ніж більшість сирів. Він також багатий на кальцій та вітамін B12», – каже Террі Татеосян. І пропоную поєднувати його з крекерами з високим вмістом клітковини або звареними круто яйцями для отримання міністрави, багатої на білок.