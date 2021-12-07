Юрій Бокоч напав на адвоката своєї дружини біля її будинку на вул. Залізничній, 38

Залізничний районний суд виніс вирок 51-річному львів'янину Юрію Бокочу, який побив адвоката своєї дружини Миколу Сенька. Юрій Бокоч регулярно знущався зі своєї дружини, тому вона звернулася в суд, який заборонив Бокочу наближатись до неї. Одразу після засідання суду у цій справі розлючений Юрій Бокоч напав на адвоката Миколу Сенька та побив його. Залізничний районний суд вирішив ув'язнити Бокоча за побиття адвоката, а ще стягнув з нього 50 тис. грн моральної компенсації.

У матеріалах цієї справи вказано, що 25 лютого 2021 року Сихівський районний суд Львова розглянув справу щодо сімейного насильника Юрія Бокоча. Дружина звинуватила чоловіка у регулярному знущанні та побитті. Тож суд вирішив заборонити Юрію Бокочу наближатись до будинку дружини №38 на вул. Залізничній. Адвокатом дружини у цій справі виступив львівський адвокат Микола Сенько.

Увечері після судового засідання Юрій Бокоч підійшов до адвоката Миколи Сенька та кілька разів вдарив його кулаками. Після побиття адвокат отримав численні травми, зокрема, синці по всьому тілу.

Микола Сенько у суді розповів деталі цього випадку. За його словами, після судового засідання він проводив свою клієнтку додому і весь час за ними йшов її чоловік Юрій Бокоч. Він погрожував та матюкався у сторону адвоката, а вже біля будинку, де живе його дружина, вирішив напасти на Сенька.

«Бив в голову, бив по тулубу, хапав за шию, дряпався, наносив удари також і ногами близько 15 разів. Всього було нанесено йому близько 30 ударів. При цьому його дії супроводжувались нецензурною лайкою та пов`язані були з його професійною діяльністю», – вказано у судовому вироку.

Після побиття адвоката Юрій Бокоч втік з місця події. Наступного дня Микола Сенько написав заяву на нападника у поліцію. Через кілька днів, за словами, адвоката, Юрій Бокоч подзвонив до нього і спитав, чи його не болить нога, і намагався вибачитись.

Дружина Юрій Бокоча розповіла, що жила з ним у шлюбі 10 років, у них є 9-річна дитина. За словами жінки, Юрій Бокоч постійно знущався з неї, «копав, душив, кусав». Жінка намагалась втекти від чоловіка-насильника, але він її знайшов. Загалом вона підтвердила версію свого адвоката Миколи Сенька про події вечора 25 лютого.

«В той же день Юрій Бокоч прийшов до дверей її квартири та сказав, що він спеціально бив адвоката по ногах, сказав: "Побачиш, буде ходити з палочкою". Бокоч здійснює тиск на неї, каже, щоб вона сказала суду, що то адвокат перший напав на нього», – йдеться у вироку суду.

Сам Юрій Бокоч в суді розповів свою версію цієї справи, заявивши, що саме адвокат на нього напав першим.

«Йому було соромно перед дружиною і він також став завдавати удар адвокату по різним частинам тулуба. Коли в нього впали документи та він став їх збирати, адвокат його став штовхати, він мусив тікати від адвоката. Пізніше він дзвонив до адвоката, просив пробачення та при цьому спитав, чи не болять в нього руки та ноги», – йдеться у вироку суду.

Суддя Наталія Румілова, заслухавши всі покази, визнала Юрія Бокоча винним у побитті адвоката і ув’язнила його на 3,5 років. Також Микола Сенько подав цивільний позов, де попросив 200 тис. грн моральної компенсації, однак суд погодив лише 50 тис. грн компенсації. Юрій Бокоч ще може подати апеляцію на цей вирок упродовж 30 днів з моменту його винесення.