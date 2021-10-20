Галицький районний суд Львова визнав уродженця Малого Любеня Івана Кулая винним у побитті продавчині у центрі Львова. Йому присудили 17 тис. грн штрафу на користь держави, а також зобов’язали відшкодувати 12,6 тис. моральної та матеріальної шкоди, тобто загалом нападник сплатить близько 30 тис. грн.

Як вказано у вироку суду за 8 жовтня, наприкінці серпня Іван Кулай прийшов у магазин «Імперія моди», що на вул. Чайковського. Між ним та продавчинею цього магазину виник конфлікт, під час якого чоловік почав себе агресивно поводити. Він тричі вдарив жінку по голові, а також наніс два удари у район тазу. Продавчиня забігла у підсобне приміщення та зачинилась у вбиральні, але Іван Кулай розбив скло на дверях та продовжував бити жінку.

У вироку суду не вказано, що стало причиною конфлікту. Унаслідок нападу у жінки діагностували струс головного мозку та численні синці і садна, вона близько тижня перебувала на стаціонарному лікуванні. У суді нападник визнав свою провину.

Дослідивши матеріали справи, суддя Віктор Романюк визнав Івана Кулая винним у хуліганстві та призначив 17 тис. грн штрафу на користь держави. Він також має виплатити 7,6 тис. грн матеріальної компенсації та 5 тис. грн завданої моральної шкоди потерпілій.