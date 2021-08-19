39-річного чоловіка затримали біля пам'ятника Данилу Галицькому у Львові

У середу, 18 серпня, у ресторані на площі Ринок у Львові відвідувач кілька разів вистрелив з пістолета. Чоловік пояснив, що вирішив постріляти, щоб записати відео для соцмереж. Його затримали.

Інцидент відбувся о 16:30 в одному із закладів харчування на площі Ринок у Львові. Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини, на 102 зателефонував директор ресторану і заявив, що невідомий здійснив три постріли з пістолета і пішов вулицею Краківською.

Екіпаж поліції обстежив прилеглу територію і виявив 39-річного схожого чоловіка біля пам'ятника Данилові Галицькому. Він заявив, що має стартовий пістолет з холостими набоями. Чоловік додав, що здійснив постріли для виготовлення контенту в соцмережі. Він також розповів, що вживав алкоголь.

Чоловік мав з собою стартовий пістолем у момент затримання

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Львівського районного управління поліції. Поліцейські встановили, що чоловік зараз проходить у справі за ч. 4 ст. 296 (хуліганські дії вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) ККУ. Порушника затримали в порядку, зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.