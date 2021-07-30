В одного з чоловіків, які стріляли у парку, виявили стартовий пістолет

У п’ятницю, 30 липня, троє молодих чоловіків влаштували стрілянину у Сихівському парку. Коли ж очевидці викликали на місце події поліцейських, хлопці пояснили, що таким чином відстрілювалися від собак.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що цієї ночі очевидці повідомили в поліцію про про те, що в Сихівському парку (парк Івана Павла ІІ) на вул. Хоткевича чути постріли. Патрульні, які прибули на місце події, виявили трьох порушників. Це місцеві чоловіки – один 20-річний та двоє 21-річний.

Троє львів'ян влаштували стрілянину у Сихівському парку (фото поліції)

В найстаршого під час поверхневої перевірки знайшли стартовий пістолет. Він підтвердив, що здійснив з нього кілька пострілів холостими набоями. Свою поведінку пояснив, що таким чином відстрілювався від собак.

Неподалік патрульні знайшли відстріляні гільзи. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.