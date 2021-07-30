Уночі троє львів’ян влаштували стрілянину у Сихівському парку
У п’ятницю, 30 липня, троє молодих чоловіків влаштували стрілянину у Сихівському парку. Коли ж очевидці викликали на місце події поліцейських, хлопці пояснили, що таким чином відстрілювалися від собак.
У патрульній поліції Львівщини розповіли, що цієї ночі очевидці повідомили в поліцію про про те, що в Сихівському парку (парк Івана Павла ІІ) на вул. Хоткевича чути постріли. Патрульні, які прибули на місце події, виявили трьох порушників. Це місцеві чоловіки – один 20-річний та двоє 21-річний.
Троє львів'ян влаштували стрілянину у Сихівському парку (фото поліції)
В найстаршого під час поверхневої перевірки знайшли стартовий пістолет. Він підтвердив, що здійснив з нього кілька пострілів холостими набоями. Свою поведінку пояснив, що таким чином відстрілювався від собак.
Неподалік патрульні знайшли відстріляні гільзи. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.