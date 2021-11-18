Вікторія Полюга зі СМА вже на шляху до одужання

Маленька дівчинка зі Львова Вікторія Полюга цього року об’єднала навколо себе тисячі українців. А все тому, що у малечі було виявлено одне з найрідкісніших генетичних захворювань – спінальну м’язову атрофію (СМА). Тож, аби врятувати малечу, довелося зібрати чималу суму – 55 мільйонів гривень. Саме такою є вартість уколу Zolgensma – єдиного препарату, який здатен повернути хворого на СМА до нормального життя.

4 листопада, завдяки тисячам небайдужих, було зібрано життєво важливі 50 мільйонів гривень на лікування півторарічної Вікторії Полюги. Тож дівчинка вже невдовзі має вирушити в клініку у Сан-Антоніо в США. Проте укол – це ще далеко не всі витрати, адже батькам потрібно вирушити у Штати, оплатити переліт та проживання. 18 листопада в Фейсбуці адміністратори групи «Врятуємо Вікторію Разом» поділились чудовою новиною: сім’я отримала 200 000 грн на авіаквитки та проживання в США на час отримання та реабілітації в клініці. Саме ці витрати вирішили взяти на себе власники медичної лабораторії «Ескулаб».

«Лабораторія нам покриває переліт у США, витрати на проживання, а також поточні витрати на реабілітацію. Зробити укол нам важливо до 10 грудня. Саме до цього часу ми маємо потрапити у клініку в Сан-Антоніо. Зараз ми на стадії оформлення віз, оскільки спершу треба було дочекатись на договір, сплатити усі послуги, вартість уколу. Також ми отримали лист-запрошення від клініки, який власне потрібен для оформлення візи. Оскільки наша донька сильна та отримувала в Італії підтримуючу терапію, у неї збережені усі рефлекси, тож сподіваємось, що цей укол подарує Вікусі шанс на нормальне життя. Загалом у клініці після ін’єкції потрібно буде перебувати ще до шести тижнів, щоб стабілізувати роботу усіх органів. Тож кошти, надані лабораторією «Ескулаб», для нас дуже на часі, адже зможуть покрити ці додаткові витрати», – каже батько дівчинки Назар Полюга.

Історія з Вікторією Полюгою ще раз показала, що бізнес в Україні, та у Львові зокрема, бере на себе соціальну відповідальність, підтримуючи різноманітні проекти, які покращують життя людей, рідного міста, екологію. За словами Станіслава Луговського, одного з власників компанії «Ескулаб», соціальна відповідальність – це надзвичайно важлива складова сучасного бізнесу: «Кожен бізнес спрямований на отримання прибутку, але лабораторія давно для себе визначила певні соціальні напрями, де ми долучаємось з допомогою. Здебільшого наші проєкти тривалі і пов’язані з лабораторною діагностикою, тобто тим, чим ми безпосередньо займаємось. Історія з Вікторією не могла залишити байдужим нікого. Це свідчення того, як віра може об’єднати мільйони людей для допомоги 2-річній дитині. І це чудово, що на одну здорову дитину і на одну щасливу сім’ю стане більше».

Добрі справи робити ніколи не пізно, особливо, якщо вони можуть врятувати життя. Тож лабораторія «Ескулаб» завжди радо долучається до благодійних проектів, адже тут точно знають, що вчасний діагноз, точна діагностика і щире прагнення допомогти можуть робити дива. Вікторія Полюга вже на шляху до одужання від СМА. Завдяки небайдужим людям зовсім скоро найстрашніше буде позаду, а попереду – радісні посмішки малечі та її батьків, адже здорова дитина – це і є найбільше щастя.