Вогонь повністю знищив будинок, у якому проживала багатодітна сім'я

У селі Станин у Радехівському районі на Львівщині згорів будинок багатодітної сім'ї. Подія сталася у вівторок, 26 січня. Внаслідок події ніхто не постраждав, проте сім'я, де є 5 неповнолітніх дітей, потребує допомоги, бо весь одяг та речі згоріли.

«Ця хата була аварійна, ми поруч на подвір'ї побудували нову, але там ще немає опалення, поки що там жити не можемо, бо дуже холодно. Були в сусідів, але сказали нам, що дадуть тимчасово хату в селі, поки зможемо переселитися. Але зовсім немає одягу, взуття. Бо жінка вхопила тільки деякі документи. І рятувала дітей. Дуже більше не встигли врятувати», – розповів ZAXID.NET господар будинку, який згорів, Степан Самсін.

Фото ДСНС та Вікторії Бартків

За його словами, ймовірно, сталося коротке замикання. У будинку в цей момент були дружина та троє дітей.

У сім'ї є 5 неповнолітніх дітей. Це двоє хлопців 14 та 10 років та троє дівчат – 4, 9 та 11 років. Двоє старших дітей вже живуть окремо. Тож сім'я буде вдячна за будь-яку допомогу небайдужих.

За інформацією рятувальників, повідомлення про пожежу на вул. Миру, 126 надійшло о 17:32. Пожежа виникла в дерев'яному житловому будинку розміром 6×8 м. Коли рятувальники прибули на місце події, будівля була охоплена вогнем. Пожежу вдалося локалізувати о 18:32, а повністю ліквідувати о 19:19. Вогнеборці врятували 3 будівлі, що розташовані поруч. До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 4 чоловік особового складу.

Для тих, хто хоче допомогти сім'ї, телефон Степана Самсіна: 0989190498.

Картка для переказу коштів:

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Коцан Ганна Михайлівна (мама)