Олег Гладковський з 2022 року перебуває у розшуку

Син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, звинувачуваного у несправедливих закупівлях авто для ЗСУ та розшукуваного з 2022 року, будує віллу в курортному районі Іспанії. Проєкт «Схеми» з’ясував, що Михайло Гладковський розпочав будівництво у провінції, де розташована вілла експрезидента України Петра Порошенка та його бізнесово політичних соратників – Ігоря Кононенка та втікача Олега Гладковського.

18 липня журналісти повідомили, що у квітні 2022 року фірма Bilderberg Consulting Financiero, якою володіє 28-річний син Олега Гладковського, придбала ділянку в провінції Малага на південному узбережжі Іспанії. Ділянка 4328 м² в селищі La Zagaleta, де Михайло Гладковський придбав землю, оцінюється приблизно у 2,5 млн євро – втім, скільки саме заплатив чоловік, нині невідомо.

«La Zagaleta – це закрите елітне поселення на півдні Іспанії у провінції Малага, яке облюбували зірки шоубізнесу, спортсмени, бізнесмени та політики з усього світу. У 2016 році «Схеми» розповіли про те, що в цій же провінції мають вілли колишній президент України Петро Порошенко, та його близькі бізнесово-політичні соратники – Ігор Кононенко та Олег Гладковський», – повідомили журналісти.

За даними архітектора, який розробляв проєкт, станом на вересень 2021 року будинок Гладковського оцінюється у 4,5 млн євро, а вартість готової вілли може сягати 12-15 млн євро. Відповідно до документів, будівництво, оренду та купівлю усіх видів нерухомості здійснює безпосередньо компанія Михайла Гладковського.

За даними «Схем», Гладковський-молодший став акціонером фірми Bilderberg Consulting Financiero лише за пів року до придбання землі в Іспанії. До того власницею компанії була записана Ірина Петрівська, пов’язана і з Порошенком, і з Кононенком, і з Гладковським.

«У всіх компаній, на яких була записана іспанська нерухомість трійки давніх товаришів та компаньйонів в Іспанії, був спільний адміністратор – це Ірина Петрівська», – повідомили розслідувачі.

Зазначається, що позику на будівництво вілли у розмірі 2 млн євро надала у 2022 році віденська компанія Bogdan Holding GmbH, якою через дві фірми з Кіпру та Віргінських островів володіє розшукуваний Олег Гладковський.

За що розшукують Олега Гладковського

У 2019 році Bihus.info опублікувало розслідування про розкрадання мільйонів гривень в оборонній сфері ще одним сином Гладковського Ігорем, а також безпосередньо Олегом Гладковським, який на той момент з 2015 року обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО та був, за даними журналістів, близьким бізнес-партнером Порошенка.

У жовтні 2019 року ВАКС заарештував Олега Гладковського за підозрою в розкраданні 17 млн грн на закупівлях вантажних автомобілів для ЗСУ. За кілька днів після арешту Гладковський вніс 10,66 млн грн застави, а в березні 2022 року він перестав з’являтися на судових засіданнях, після чого його оголосили в розшук.