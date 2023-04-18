Син збитого вантажним потягом мешканця Волині відсудив в «Укрзалізниці» 200 тис. грн моральної компенсації. Попри те, що в діях машиніста не знайшли порушень, а причиною нещасного випадку стала необережна поведінка самого загиблого, суд зобов'язав залізницю виплатити неповнолітньому цю суму.

Як йдеться у рішенні Луцького міськрайонного суду, нещасний випадок стався 10 листопада 2017 року. Тоді вантажний потяг на смерть збив мешканця села Підгайці Луцького району. Щодо випадку поліція розпочала розслідування, але згодом справу закрили, бо в діях машиніста не знайшли жодних порушень.

Неповнолітній син загиблого подав подав цивільний позов до «Укрзалізниці» з вимогою виплатити 300 тис. грн моральної компенсації, оскільки смерть батька стала для нього важким ударом.

Суд дійшов до висновку, що позов необхідно частково задовільнити, попри те, що нещасний випадок стався через порушення пішохода, який переходив колію.

«Твердження представника відповідача, що шкода спричинена не з вини відповідача, а з свідомого порушення самим потерпілим Правил поведінки громадян на залізничному транспорті, не є підставою для відмови у захисті порушеного права. Оскільки [...] власник чи володілець джерела підвищеної небезпеки відповідає за шкоду без врахування вини, може бути звільнений від такої відповідальності лише за спричинення шкоди за наслідками непоборної сили або умислу потерпілого на завдання самому собі цієї шкоди. Таких обставин під час розгляду справи не встановлено», – йдеться у рішенні.

Тож суддя Роман Кихтюк постановив виплатити синові загиблого 200 тис. грн моральної шкоди. Рішення поки законної сили не набрало, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Раніше ZAXID.NET детально пояснював, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації.