6 квітня у Львові очікується сильний вітер і гроза

Львівський регіональний гідрометцентр попередив про різку зміну погоди у Львові та області з поривами вітру, дощем та градом. Рятувальники закликають бути обачними на дорогах та уникати небезпечних місць на вулиці.

Як повідомили в управлінні ДСНС Львівщини, за прогнозами синоптиків на суботу, 6 квітня у області прогнозують вдень місцями грози, шквали 15-20 м/с, град. У Львові цього дня вдень очікується гроза, шквальний вітер 15-20 м/с та град. (І рівень небезпечності, жовтий). Температура повітря вдень коливатиметься від 8 до 17°С.

У неділю, 7 квітня у Львові очікується сонячна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься вночі 8-10°С, вдень – від 7 до 19°С. Удень можлива невелика хмарність.

Рятувальники Львівщини закликають відповідально ставитись до власного життя та життя рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».