Будьте уважні та обережні під час негоди

У понеділок, 3 квітня, у Львові та області очікується сильне похолодання, вітер, на дорогах – ожеледиця, налипання мокрого снігу. Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.

«По Львівській області буде хмарно. Дощ з переходом в мокрий сніг та сніг. Вдень подекуди налипання мокрого снігу. Вітер північний, 9-14 м/с. Температура впродовж доби становитиме від 2° морозу до 3° тепла», – ідеться в повідомленні Львівського гідрометцентру.

У Львові також буде хмарно, дощ переходитиме у сніг. Температура впродовж доби становитиме від 1° морозу до 1° тепла.

Синоптики попереджають про погіршення видимості в опадах.