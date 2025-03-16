У понеділок, 17 березня, на Львівщині очікується сніг та шквальний вітер, подекуди хуртовини. Вночі температура повітря в області становитиме до 7°С морозу.

Як вказано у прогнозі синоптиків львівського гідрометцентру, 17 березня у Львові та області буде сніг та мокрий сніг, очікується слабке налипання мокрого снігу. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер північний, вранці та вдень пориви 15 - 20 м/с, подекуди хуртовини.

Температура у Львівській області: вночі 2 – 7°С морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла. Температура повітря у Львові: вночі 3 – 5°С морозу, вдень 0 – 2°С тепла.