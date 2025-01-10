На Рівненщині найближчими днями температура повітря знизиться до 2-7° морозу, падатиме сніг та утвориться ожеледиця. Така погода зумовлена надходженням холодного арктичного повітря. Про це повідомили 10 січня в обласному центрі з гідрометеорології.

У суботу, 11 січня, очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі – невеликий сніг, вдень – помірний та мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вранці та вдень пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с. Температура вночі від 0 до -5°С, вдень – від -3ºС до +2ºС. Атмосферний тиск буде рости.

12 січня передбачають хмарну погоду з проясненнями, сніг та мокрий сніг. На дорогах – ожеледиця. Вітер буде північно-західний, швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі від 0 до -5°С, вдень – від -3ºС до +2ºС. Атмосферний тиск буде рости.

У понеділок, 13 січня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий сніг. На дорогах – ожеледиця. Температура вночі коливатиметься від -2°С до -7°С, а вдень від 0 до -5°С. Атмосферний тиск буде рости.