У Закарпатській області протягом вихідних очікується до +23 °C та короткочасні дощі, проте з наступного тижня синоптики прогнозують суттєве підвищення температури – до +32 °C на території всієї області. У перший тиждень літа опадів не передбачається.

Як у п’ятницю, 27 травня, повідомили у Закарпатському гідрометеорологічному центрі, підвищення температури очікується з четверга, 2 червня.

«Вже з 2 червня варто очікувати відчутне підвищення температурного режиму на більшій частині території краю, з досягненням позначок 12-17° вночі та 27-32° вдень. При цьому, значних опадів не очікується, адже опади будуть лише у вигляді короткочасних грозових дощів», – йдеться у повідомленні закарпатських синоптиків.

Проте вихідні перед потеплінням будуть прохолодні: температура повітря не перевищуватиме +23 °C. У суботу, 28 травня, в області очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці в горах подекуди слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 м/с, під час гроз – пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі до +14°C, вдень +23°C, в горах подекуди вночі до 6 °C, вдень 10-15 °C тепла.

У неділю, 29 травня, відбудеться незначне похолодання до +19 °C: температура повітря на Закарпатті вночі 5-10 °C тепла, вдень 14-19°C, на високогір'ї – до 11 °C тепла.

Разом із тим, у п’ятницю та суботу, 27-28 травня, на рівнинній частині Закарпатської області збережеться надзвичайна (5 клас) пожежна небезпека, існує ризик виникнення загорання в екосистемах.