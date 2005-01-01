Синоптики попереджають львів'ян про грози та сильні пориви вітру

У суботу, 31 березня, у Львові будуть сильні пориви вітру та грози. Про це інформує прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідромеорології.

31 березня у Львові вдень пориви південно-східного вітру 15 – 20 м/с, грози. Температура повітря вночі 5 – 7° тепла, вдень 13 – 15° тепла. Львівська міська рада закликає усіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил безпеки. Зокрема, пішоходів – не ходити попід розлогими деревами, а також триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

Додамо, що в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію» міста за коротким номером 15-80.