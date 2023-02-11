Погода буде хмарною, видимість на дорогах погіршиться

Львівський регіональний гідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища на Львівщині упродовж 11-12 лютого.

У другій половині суботи, 11 лютого, очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, хуртовини і мокрий сніг із можливим налипанням. Температура повітря удень становитиме 2-3 градуси вище нуля, уночі місцями стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів морозу.

На дорогах області – ожеледиця. Вночі та вранці – туман із погіршенням видимості до 500-1000 м.

Окрім того, у високогір’ї Карпат на території Львівської області оголошено ІІ рівень сніголавинної небезпеки – помірна небезпека.