На вихідних у горах очікується сильний снігопад

Служба порятунку закликала туристів утриматися від походів у гори через погіршення погодних умов: наразі на високогір’ї Карпат спостерігаються сильні снігопади, на вихідні, 11-12 лютого, прогнозують значну лавинну небезпеку.

Про погіршення погодних умов у Карпатах у п’ятницю, 19 лютого, повідомила прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру. «12 лютого, у зв’язку зі снігопадами, на високогір'ї Закарпатської області очікується значна снiголавинна небезпека (третій рiвень). Закликаємо зважати на погодні умови та в цей час утриматися від походів у гори», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Як зазначають у Закарпатському гідрометеорологічному центрі, наразі у горах зберігається помірна лавинна небезпека, однак у ніч із суботи, 11 лютого, на неділю, 12 лютого, у Карпатах очікується снігопад. У горах уночі очікується вночі до 9° C морозу, вдень 0-5° C морозу. У в понеділок, 13 лютого, у горах буде без опадів, температура повітря уночі до - 11° C, вдень - 2° C морозу.