Турист був у задовільному стані, його доставили до найближчого села

Закарпатські рятувальники розшукали 39-річного туриста з Києва, який зник ще у неділю, 15 січня, після сходження на Говерлу. Чоловіка розшукали через два дні після того, як він два дні не виходив на зв’язок. Турист перебував у колибі вівчарів в урочищі Козьмещик.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, повідомлення про зникнення киянина рятувальники отримали вранці у вівторок, 17 січня. За словами заявника, товариша потерпілого туриста, чоловік зник ще у неділю, 15 січня, після сходження на Говерлу. З того часу турист не виходив на зв’язок.

Розшукали мандрівника за кілька годин у колибі вівчарів. «39-річний киянин – чоловік не виходив на зв’язок ще з 15 січня. На сполох забив його товариш. Також у телефонному режимі він вказав і на орієнтовне місце його перебування», – йдеться у повідомленні.

На пошуки зниклого рятувальники вирушили із села Лазещина на сніго- та болотоході «Богун». Вже через кілька годин пошуків туриста знайшли в одній з колиб вівчарів, що в урочищі Козьмещик, з якого починаються популярні туристичні маршрути на Говерлу та Петрос. Киянин перебував у задовільному стані, його доставили до села.