Синоптики попереджають про незначне похолодання і дощі на початку тижня

У західних областях очікується мокрий сніг і дощ, на решті територій - помірні дощі

Найближчої доби, 2 квітня, в Україні очікується волога погода з поступовим похолоданням. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

У західних областях очікується мокрий сніг і дощ, на решті територій місцями невеликі опади. Вдень у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях помірні дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних, вночі і в східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура повітря у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла; на решті територій вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; у північних областях упродовж доби 3-8° тепла, в Карпатах 1-6° морозу.

У Києві місцями невеликий дощ, температура повітря вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 2 квітня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 23,1 градуса тепла в 2017 році, а найнижча вночі на позначці 8,8 градуса морозу в 1931 році.

У вівторок, 3 квітня, в Україні без опадів, лише вночі у східних, Запорізькій і Дніпропетровській областях дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, на сході 1-6° тепла; вдень 7-12°, у західних областях та в Одеській області 11-16°.

У Києві – без опадів, температура повітря вночі 1-3° тепла, вдень близько 10°.