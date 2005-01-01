Синоптики попереджають про снігопад та ожеледицю на Львівщині

У середу, 17 січня, у Львові та області очікується налипання мокрого снігу, вранці та вдень очікується також сильний сніг. Про це інформує Львівська міська рада з посиланням на дані синоптиків.

Як вказано у повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 17 січня на Львівщині оголошено штормове попередження. На окремих ділянках дороги очікується ожеледиця. Вітер переважатиме південно-західного з переходом на північно-західний напрямок, вдень поривчастий. Нічна температура 1 - 6° морозу, денна від 2° морозу до 3° тепла.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради застерігає усіх учасників дорожнього руху бути максимально обережними під час руху.