Зранку вулиці Львова очищають 77 снігоприбиральних машин

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 07:373480

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Зранку вулиці Львова очищають 77 снігоприбиральних машин
фото Христини Процак
Для посипання вулиць використано 640 м3 піскосуміші

У середу, 17 січня, станом на 7:00 у Львові працює 77 одиниць снігоприбиральної техніки. Як інформує керівниця прес-служби Львівської міськради Христина Процак на своїй сторінці у Facebook, для посипання вулиць використано 640 м3 піскосуміші.

Нагадаємо, стежити за роботою снігоприбиральної техніки можна он-лайн.

Загальна кількість техніки, яка може бути задіяна для прибирання міста в зимовий період, - це 141 одиниця. З них 120 одиниць – це техніка ШРП районів, 21 одиниця – це техніка, яка є в Сихівському районі. Її обслуговує приватна компанія, яка виграла тендер.

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