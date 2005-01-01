Зранку вулиці Львова очищають 77 снігоприбиральних машин

Для посипання вулиць використано 640 м3 піскосуміші

У середу, 17 січня, станом на 7:00 у Львові працює 77 одиниць снігоприбиральної техніки. Як інформує керівниця прес-служби Львівської міськради Христина Процак на своїй сторінці у Facebook, для посипання вулиць використано 640 м3 піскосуміші.

Нагадаємо, стежити за роботою снігоприбиральної техніки можна он-лайн.

Загальна кількість техніки, яка може бути задіяна для прибирання міста в зимовий період, - це 141 одиниця. З них 120 одиниць – це техніка ШРП районів, 21 одиниця – це техніка, яка є в Сихівському районі. Її обслуговує приватна компанія, яка виграла тендер.