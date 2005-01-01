Через снігопад у Львові працює 40 одиниць снігоприбиральної техніки

У зв’язку з посиленням опадів у вигляді снігу, на вулицях міста працює снігоприбиральна техніка, в основному, піскорозкидувачі. Загалом до роботи залучено понад 40 одиниць техніки, інформує прес-служба Львівської міськради.

У Сихівському районі працює 4 піскорозкидувачі. У Личаківському районі до прибирання залучено 6 машин, з них 3 піскорозкидувачі. У Залізничному районі працює 5 піскорозкидувачів, 4 підмітальні трактори, 2 грейдери, 3 підмітальні машини. У Шевченківському районі працює 6 піскорозкидувачів та 1 екскаватор. У Франківському районі техніка працювала з 18.00 до 21.00 год – 5 піскорозкидувачів. Зараз буде організовано повторний виїзд машин. Також піскорозкидувачі працюють у Галицькому районі – 4 піскорозкидувачі і 4 підмітальні машини.

Нагадаємо, стежити за роботою снігоприбиральної техніки можна он-лайн.

Загальна кількість техніки, яка може бути задіяна для прибирання міста в зимовий період, - це 141 одиниця. З них 120 одиниць – це техніка ШРП районів, 21 одиниця – це техніка, яка є в Сихівському районі. Її обслуговує приватна компанія, яка виграла тендер.

Також минулого року було закуплено нову техніку: 5 піскорозкидувачів МАЗів і 2 тракторці. На це було виділено 10 млн. грн. На нову техніку встановили GPS-трекери.