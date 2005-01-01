Синоптики попереджають про ожеледицю на Львівщині

На території області прогнозують потепління

СуспільствоМар'яна Вербовська, сьогодні, 15:314590

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У середу, 17 січня, у Львові та Львівській області оголосили штормове попередження через ожеледицю на дорогах. Про це 16 січня повідомив Львівський гідрометцентр.

За даними гідрометцентру, у Львові 17 січня вночі буде сніг, вдень мокрий сніг. Місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

Нагадаємо, що у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, 17 січня у горах Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека, повідомилаДержслужба з надзвичайних ситуацій.

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