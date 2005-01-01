В низці регіонів України очікуються сильні снігопади й вітри

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 13:574010

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У зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, 17 січня у горах Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій у вівторок, 16 січня.

В іншому своєму повідомленні відомство поінформувало, що 17 січня вночі на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг, пориви вітру 15-20 м/с.

Крім того, у результаті впливу активного циклону в Україні в четвер, 18 січня, прогнозується значне ускладнення погодних умов.

«На території Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні й дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву заввишки до 40 сантиметрів, у Києві – близько 20 сантиметрів. У Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях сильний дощ із переходом у сніг», – ідеться в повідомленні.

Крім того, в усій Україні, крім західних областей, очікується посилення вітру до 15-20 м/с, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях – до 25-28 м/с. На дорогах України ожеледиця.

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