Синоптики повідомили, що у Львові 30 грудня очікується туман і ожеледиця. Усіх учасників дорожнього руху закликають буди уважними на дорозі.

Згідно з прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту вночі і вранці 30 грудня буде туман видимістю 200-500 м. На дорогах буде слизько через ожеледицю.

Зважаючи на те, водіям варто пам’ятати про гальмівний шлях, на дорогах слід знизити швидкість руху і вмикати протитуманні фари разом з ближнім світлом, дотримуватись безпечної дистанції, уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами машин попереду.

У випадку виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій міська рада просить повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.

Нагадаємо, на Новий рік синоптики обіцяють потепління. У пʼятницю, 31 грудня, у Львові очікують від 1°С морозу до 4°С тепла вночі і 1-6°С тепла вдень.