Вночі та вранці 10 травня на поверхні ґрунту у Рівненській області очікуються заморозки від 0 до -3°С. Крім того, мінусову температуру прогнозують у ніч на 12 і 13 травня. Про це ZAXID.NET повідомила синоптикиня Рівненського гідрометеоцентру Тетяна Пророк.

«У найближчі дні погоду визначатиме південно-східна периферія антициклону з центром над Данією. Після нічних заморозків вдень 10 травня на Рівненщині очікується від +15°С до +20°С. Без опадів. У суботу, 11 травня, заморозків не буде, температура повітря коливатиметься від +13°С до +18°С», – зауважила Тетяна Пророк.

За словами синоптикині, заморозки повернуться у ніч на неділю, 12 травня. Вранці на поверхні ґрунту очікується від 0 до -3°С, однак вдень температура повітря підвищиться до +18°С. Вночі 13 травня ситуація повториться й на території всієї Рівненської області прогнозують мінусову температуру, яка упродовж дня стрімко зросте.

«Наступного тижня заморозки можливі ще 14 травня, однак надалі нічна температура підвищиться й буде орієнтовно від +3°С до +8°С, а вдень у середньому сягатиме до +18°С або +20°С», – додала Тетяна Пророк.