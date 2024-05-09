Вночі та вранці 10 травня на поверхні ґрунту у Хмельницькій області очікуються заморозки від 0 до -3°С. Про це повідомили синоптики обласного центру з гідрометеорології.

Начальник Хмельницького гідрометеоцентру Юрій Вороновський попередив, що найбільше заморозки відчують мешканці північних регіонів області.

Зауважимо, що у п’ятницю, 10 травня, у Хмельницькому прогнозують до +18°С, після обіду з'являться хмари, однак опадів не буде. Водночас у суботу, 11 травня, синоптики попереджають про невеликий дощ. Температура повітря коливатиметься від +13°С до +17°С. У неділю, 12 травня, опадів не буде, однак очікується хмарна погода. Вдень максимальна температура повітря сягне позначки +15°С, а ввечері знизиться до +10°С.