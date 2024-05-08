Протягом 9 травня опадів не очікують

Вночі та вранці 9 травня в Івано-Франківську та на території області синоптики очікують до -3°С. Вдень температура повітря прогріється до +20°С.

Як повідомили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології, протягом 9 травня опадів не очікують.

«Вночі та вранці 9 травня по місту Івано-Франківську та області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3°С. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вдень по місту 18-20°С тепла, по області – 15-20°С тепла. У високогір’ї Карпат вночі 1-6°С, вдень 7-12 °С тепла», – інформують у гідротметцентрі.

У п’ятницю, 10 травня, в Івано-Франківську прогнозують вночі 3-5°С тепла, вдень – до +20 °С без опадів. У суботу, 11 травня, вночі 6-8°С тепла, вдень до +20 °С, місцями дощ. У неділю, 12 травня, вночі 4-6°С тепла, вдень до +17 °С без опадів.