Синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг

У найближчі дні синоптики прогнозують у західних регіонах України сильний вітер та мокрий сніг. За прогнозом Українського гідрометцентру, у понеділок, 7 лютого, у західних областях очікують сильні пориви вітру 15-24 м/с, у Карпатах 25 м/с, хуртовини. У Карпатах та на Закарпатті падатиме мокрий сніг, можливі короткочасні дощі. Від середи, 9 лютого, погода почне змінюватися: опади припиняться та потепліє. Температура повітря становитиме від 2 градусів морозу до 4-7 °С вище нуля.

Львівщина

У понеділок, 7 лютого, прогнозують опади – мокрий сніг, сніг та дощ, на дорогах ожеледиця, налипання мокрого снігу. Хмарно. Температура впродовж доби від -2 морозу до 5 тепла. У горах Львівської області впродовж 6-7 лютого є значна сніголавинна небезпека (III рівня небезпеки).

У вівторок, 8 лютого, вночі мокрий сніг, вдень – без істотних опадів. Температура від -2 до 4 градусів тепла. Вітер 7-12 м/с.

В середу, 9 лютого, впродовж дня прогнозують до 7 градусів тепла, без істотних опадів та ясну погоду.

У четвер, 10 лютого, вночі та вдень збережеться ясна погода. Температура вночі 2-4 градуси тепла, вдень 5-7 вище нуля.

В п’ятницю, 11 лютого, в області збережеться ясна погода. Температура трохи знизиться: вночі 0-2 °C, вдень – 2-4 градуси вище нуля.

У вихідні, 12 та 13 лютого, слабка хмарність, без опадів. Вдень 2-4 градуси тепла, вночі до 3 градусів морозу.

Волинь

У понеділок, 7 лютого, хмарно. Вночі синоптики прогнозують мокрий сніг, вдень – дощ із мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3 градусів вище нуля, вдень до +5 градусів.

У вівторок, 8 лютого, без істоних опадів. Температура вночі від -2 до 0 градусів, вдень 2-4 градуси тепла. Вітер 7-12 м/с.

В середу, 9 лютого, вночі мокрий сніг, від 0 до 2 градусів тепла. Вдень – ясно, без опадів. Упродовж дня прогнозують до 7 градусів тепла.

У четвер, 10 лютого, вночі – дощ, вдень –ясно, без опадів. Температура вночі 2-4 градуси тепла, вдень 5-7 вище нуля.

В п’ятницю, 11 лютого, в області збережеться ясна погода. Температура трохи знизиться: вночі 0-2 °C, вдень – 2-4 градуси вище нуля.

Закарпаття

Понеділок, 7 лютого, на Закарпатті буде хмарним. Синоптики прогнозують упродовж доби дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах гірської частини області ожеледиця. Температура повітря вночі від 0 морозу до 2 градусів тепла, а вдень до 5 тепла.

У вівторок, 8 лютого, хмарно, вночі сніг, вдень – без істоних опадів. Температура вночі від -2 до 0 градусів, вдень 2-4 градуси тепла. Вітер 7-12 м/с.

В середу, 9 лютого, буде хмарно. Вночі сніг, від 0 до 2 градусів тепла. Вдень – хмарно, але без опадів. Упродовж дня прогнозують до 6 градусів тепла.

У четвер, 10 лютого, без опадів. Температура вночі від 0 до 2 градусів тепла, вдень 3-5 вище нуля.

В п’ятницю, 11 лютого, в області також опадів не прогнозують. Температура вночі від 0 до 2 градусів тепла, вдень 3-5 вище нуля.

Прикарпаття

У понеділок, 7 лютого, в Івано-Франківській області буде падати дощ та мокрий сніг. Хмарно. Вночі буде від 0 до 2 градусів тепла. Вдень 3-5°C вище нуля. У високогір’ї від -5 до -3 градусів нижче нуля.

У вівторок, 8 лютого, хмарно, вночі мокрий сніг, вдень – без істотних опадів. Температура вночі від -2 до 0 градусів, вдень 2-4 градуси тепла. Вітер 7-12 м/с.

В середу, 9 лютого, буде хмарно. Вночі мокрий сніг, від 0 до 2 градусів тепла. Вдень – хмарно, але без опадів. Упродовж дня прогнозують до 7 градусів тепла.

У четвер, 10 лютого, без істотних опадів. Температура вночі від 2 до 4 градусів тепла, вдень 7-9 вище нуля.

В п’ятницю, 11 лютого, в області також опадів не прогнозують. Температура вночі від 0 до 2 градусів тепла, вдень 5-7 вище нуля.

Рівненщина

У понеділок, 7 лютого, буде хмарно. Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощі. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від -1 до +1°C. Вдень температура 3-5 градусів тепла.

У вівторок, 8 лютого, хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі від -2 до 0 градусів, вдень 1-3 градуси тепла.

В середу, 9 лютого, буде хмарно. Вночі мокрий сніг, від 0 до 2 градусів тепла. Вдень – хмарно, але без істотних опадів. Упродовж дня прогнозують до 6 градусів тепла. Вітер 7-12 м/с.

У четвер, 10 лютого, вночі прогнозують дощ. Вдень – хмарно, але без істотних опадів. Температура вночі від 2 до 4 градусів тепла, вдень 5-7вище нуля. Вітер 5-10 м/с.

В п’ятницю, 11 лютого, в області також опадів не прогнозують. Температура вночі від 0 до 2 градусів тепла, вдень 2-4вище нуля.

Тернопільщина

У понеділок, 7 лютого, хмарно з проясненнями, вдень опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно – західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби буде від 1 до 5 градусів тепла.

У вівторок, 8 лютого, хмарно, без істотних опадів. Температура вночі від -2 до 0 градусів, вдень 2-4 градуси тепла. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

В середу, 9 лютого, хмарно, вдень хмарно з проясненнями. Вночі мокрий сніг, від 0 до 2 градусів тепла. Упродовж дня 3-5 градусів тепла.

У четвер та п’ятницю, 10-11 лютого, без істотних опадів. Температура вночі від 0 до 4 градусів тепла, вдень 5-10 вище нуля.

Буковина

Від понеділка до середи в Чернівецькій області буде хмарно. Ночами опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Від середи, 9 лютого, проясниться та потепліє.

У понеділок, 7 лютого, впродовж дня синоптики прогнозують сніг та мокрий сніг. Температура повітря 4-6 градуси тепла.

У вівторок, 8 лютого, хмарно. Вночі мокрий сніг, вдень – без істотних опадів. Температура вночі від -2 до 0 градусів, вдень 2-4 градуси тепла. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

В середу, 9 лютого, буде хмарно. Вночі мокрий сніг, від 0 до 2 градусів тепла. Вдень – хмарно, але без опадів. Упродовж дня прогнозують 5-7 градусів тепла.

У четвер та п’ятницю, 10-11 лютого, без істотних опадів. Температура вночі від 0 до 4 градусів тепла, вдень 5-9°C вище нуля.