У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, львів’ян просять повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80

У понеділок, 6 січня, синоптики Львівського гідрометцентру оголосили штормове попередження. У Львові та області прогнозують поривчастий вітер та ожеледицю.

«На території Львівської області 6 січня пориви південно-західного вітру 15-20 м/с, вночі подекуди хуртовини. Вночі та вранці ожеледь, на дорогах ожеледиця. У Львові 6 січня вночі та вранці ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вранці та вдень пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні синоптиків.

На Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці сніг з переходом в дощ, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Льові 6 січня буде також хмарно з проясненнями. Вночі сніг з переходом в дощ, вдень без опадів. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 5-7° тепла.

Водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, а пішоходів – переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо).

Також під час сильного вітру варто оминати великі дерева, електричні лінії, антени, рекламні щити та інші масивні конструкції, адже внаслідок негоди вони можуть пошкодитись і, таким чином, травмувати тих, хто буде поруч.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, львів’ян просять повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.