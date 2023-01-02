Після рекордно теплого Нового року прийде поступове похолодання

Український гідрометеорологічний центр розповів про погоду на поточний тиждень 3-7 січня. За прогнозами синоптиків, по всій Україні слід очікувати поступового похолодання і снігу.

У наступні дві доби буде тепла погода без опадів. 3 січня температура вночі 0-8°C тепла, вдень плюс 6-12°C.

4 січня у західних областях 5-8°C тепла (на Закарпатті до 10°C тепла) вдень та 1-3°C тепла вночі.

5 січня у західних та більшості території України очікується вночі мокрий сніг, вдень дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Решта території буде без опадів, лише вдень пройде невеликий дощ. Температура вночі від нуля до 3°C тепла, вдень 5-7°C тепла, на Закарпатті та півдні країни до плюс 12°C. На високогір'ї Карпат значний сніг, хуртовини, температура протягом доби 0-5°C морозу. Місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

6 січня у більшості західних областей місцями невеликий мокрий сніг. Температура вночі близько 3°C морозу, вдень до 4°C тепла. У Карпатському регіоні вночі від 4° C тепла до 2°C морозу, вдень 1-7°C тепла.

На Різдво 7 січня в західному регіоні прогнозують хмарну погоду з проясненнями, мокрий сніг та мороз. Вітер північний 7-12 м/с.

Львівщина: вночі -3°…-5°C, вдень -3°…-1°C.

Волинь: вночі : -6°…-8°C, вдень -4°…-2°C.

Рівненщина: вночі -7°…-9°C, вдень -5°…-3°C.

Тернопільщина: вночі -3°…-5°C, вдень -3°…-1°C.

Івано-Франківщина: вночі -2°…-4°C, вдень -1°…+1°C.

Хмельницька область: вночі -3°…-5°C, вдень -5°…-3°C.

Чернівецька область: вночі +1°…-1°C, вдень -1°…+1°C.

Закарпаття: вночі та вдень 0°…+2°C.

Нагадаємо, цього року на Новий рік Україна побила температурний рекорд. У Львові температура повітря сягла 12°С. У Чернівцях вперше за 150 років у перший день року було +18°С. А на території Івано-Франківської області 1 січня синоптики зафіксували до +20°C. Це найвища температура цього дня в Україні.