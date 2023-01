Перший день 2023 року був на Прикарпатті найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень: у неділю, 1 січня, на території Івано-Франківської області синоптики зафіксували до +20° C. Це – найвища температура цього дня в Україні. За даними Укргідрометцентру, загалом в перший день року синоптики зафіксували 64 температурні рекорди.

Як у понеділок, 2 січня, повідомили в прес-службі Укргідрометцентру, 1 січня 2023 року в Україні синоптики спостерігали максимальні температури на багатьох метеостанціях: показники сягали від +10° C до +20° С. Найвищі температури були на Прикарпатті: на півночі області +20 ° C, у східній частині – до +19 ° C, на заході – до +16 ° C.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, такі показники є рекордними загалом для всього місяця січня за всю історію метеорологічних спостережень.

«Причиною такої погоди став винос теплої повітряної маси з Африканського континенту, поле високого тиску над більшою частиною Європи і, відповідно, сонячна погода», – пояснили в Укргідрометцентрі.

Зазначимо, 1 січня 2023 року синоптики також зафіксували температурні рекорди у Чернівцях – до +18° C, у Хмельницькій області – 15 °C тепла, на Волині – до +14 °C, у Києві – +10,3° C, та у Львові – до +12 °C.