У неділю, 1 січня, синоптики зафіксували у Чернівцях найтеплішу температуру цього дня за всю історію спостережень: вперше за 150 років у Чернівцях у перший день року було +18° С. Температурні рекорди 1 січня 2023 року також зафіксували у Києві, Львові, Хмельницькому, на Прикарпатті та Волині. Загалом в Україні у перший день року синоптики спостерігали 64 метеорологічні рекорди. Найвища температура цього дня була в Івано-Франківській області – 20° C тепла.

Як повідомляє чернівецьке медіа-агентство «АСС», температурні показники на Буковині у неділю, 1 січня січня, побили рекордні значення за 150 років метеорологічних спостережень. Як зазначила синоптикиня Тетяна Негадайлова, Чернівцях зафіксували 18° C, у Новодністровську – 15° C, у Селятині – 16° C тепла. За словами синоптиків, такі показники температури на 1 січня у Чернівецькій області вважаються екстремально високими.

«Такий характер погоди зумовлений теплими повітряними масами з Атлантики та південно-західними погодними процесами. Свою роль відіграли і Карпати», – зазначила Тетяна Негадайлова. Вона також додала, що тепла погода збережеться до кінця цього тижня, однак із середи, 4 січня, на території Чернівецької області спостерігатиметься зниження температури до 5-9° C тепла.

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, загалом 1 січня 2023 року в різних областях країни було зафіксовано 64 метеорологічні рекорди. Як пояснюють синоптики, причиною такої погоди став винос теплої повітряної маси з Африканського континенту, поле високого тиску над більшою частиною Європи та сонячна погода.

«Значення максимальної температури на багатьох метеостанціях фіксували в межах від +10° C до +20° С. Такі показники є рекордними загалом для всього місяця січня за всю історію метеорологічних спостережень», – додали в Укргідрометцентрі.

Зазначимо, 1 січня 2023 року синоптики також зафіксували температурні рекорди у Києві – +10,3° C, у Хмельницькій області – 15 °C тепла, на Прикарпатті – до +20 °C, на Волині – до +14 °C та у Львові – до +12 °C.