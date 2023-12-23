У неділю, 24 грудня, напередодні Різдва у Львова та області очікують значні пориви вітру, місцями хуртовини. За даними Укргідрометцентру, на саме Різдво, 25 грудня, на Львівщині очікується тепла погода – до 9°С.

Як повідомили у львівському гідрометцентрі, 24 грудня у Львові та області буде хмарно, часом сніг та мокрий сніг з переходом в дощ, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на південно-західний, 9 – 14 м/с, вночі та вранці пориви 15 – 20 м/с, місцями хуртовини. Температура вночі 1 – 6°С морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла.

За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 25 грудня, на Львівщині потепліє. Денна температура повітря коливатиметься у межах 7°С – 9°С тепла, буде хмарно з проясненнями та можливий дощ.

У вівторок, 26 грудня, денна температура повітря становитиме до 11°С, за прогнозом опадів не очікується.