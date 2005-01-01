Синютка вимагає покарати організаторів блокування траси під Миколаєвом

Місцеві мешканці блокували трасу через завезення на полігон надмірних обсягів сміття

У понеділок, 18 червня, під час апаратної наради голова Львівської ОДА Олег Синютка звернувся до правоохоронців з вимогою розслідувати обставини перекриття минулого тижня траси Київ-Чоп і притягнути до відповідальності організаторів блокування.

Голова ЛОДА висловив припущення, що перекриття автошляху зумовлене «з’ясуванням політичних стосунків».

«Маю прохання, щоб ініціаторів притягнули до відповідальності і всім публічно сказали, що це неприйнятний метод досягнення результату. Десятки тисяч людей не повинні страждати від того, що хтось хоче бути міським головою. Доведіть цю ситуацію до завершення», – звернувся голова ЛОДА до керівника Національної поліції Львівщини Валерія Середи.

Нагадаємо, що вранці 12 червня кілька десятків мешканців перекрили трасу Київ-Чоп у селі Луб’яна Миколаївського району. Люди безперервно ходили пішохідним переходом, вимагаючи припинити вивіз сміття на місцевий полігон із інших міст області.