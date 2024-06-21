Знищується сіра гниль на полуниці обробками рослин

Сіра гниль – це грибкове захворювання, яке може знищити більшу частину врожаю полуниці садової. Рослини найбільше піддаються цій хворобі під час цвітіння і дозрівання плодів. Збудник захворювання здатний довгий час живитися різного роду органічними залишками. Його присутність важко запідозрити, поки водночас зі зниженням температури не зросте вологість повітря. Ось тоді виникає висока ймовірність ураження рослин сірою гниллю, пише «Флористікс».

Бувають сезони, коли ботритис може знищити до 80 % урожаю , тому боротьба з сірою гниллю на полуниці має починатися ще до того, як з'являться ознаки захворювання. Тобто починати потрібно з профілактичних заходів.

Профілактика сірої гнилі:

ягідник бажано закладати на добре провітрюваній сонячній ділянці;

ґрунт перед посадкою необхідно підготувати;

при висадці розсади слід дотримуватися рекомендованої схеми й не загущувати грядки;

напровесні обов'язково очищайте ділянку від старого листя, яке може стати причиною інфікування полуничних кущів ботритисом;

гарний результат дає спільна посадка суниці садової з цибулею або часником – через кожні 4 розетки висаджують один екземпляр культури, що виділяє фітонциди;

не допускайте надмірної вологості ґрунту – полив полуниці має бути достатнім, але помірним;

не захоплюйтеся внесенням азотних добрив;

щоби зменшити вогкість на грядці, з початку дозрівання ягід замульчуйте ділянку різаною соломою або вкрийте темною плівкою;

з початку відростання пагонів проведіть 2-3 обробки полуниці з 10-денним інтервалом розчином йоду – 10 мл препарату на 10 л води.

Знищується сіра гниль на полуниці обробками рослин часниковим настоєм навперемін із гірчичним. Однак стовідсоткову перемогу над ботритисом на полуниці вам можуть забезпечити лише фунгіциди від сірої гнилі.

Чим обробляти полуницю від сірої гнилі:

препарат «Еупарен мульти», обробки яким проводять у початковій фазі цвітіння та в період масового цвітіння полуниці;

двовідсотковий розчин «Фундазолу», який застосовують під час висунення квітконосів;

«Алірін-Б»: перший етап – 1-2 обробки до початку цвітіння, другий – 2-3 сеанси після цвітіння. Інтервал між сеансами 7-10 днів. Для лікування в 1 л води розчиняють 2-3 таблетки «Аліріну», а для профілактики 1,5-2 таблетки;